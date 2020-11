Mercato Milan: la priorità alla difesa, ma occhio alla situazione Calhanoglu

Mercato Milan, si punterà su un difensore centrale. Tuttavia, la situazione contrattuale di Calhanoglu potrebbe cambiare le carte in tavola

MERCATO MILAN – Il Milan a gennaio punterà forte su un difensore centrale. Nel mirino ci sono Ajer, Lovato e Milenkovic, mentre in uscita potrebbe esserci uno tra Musacchio e Duarte. Paolo Maldini, in accordo con Stefano Pioli, avrebbe individuato nella difesa il reparto più fragile.

Tuttavia, la situazione contrattuale di Hakan Calhanoglu potrebbe cambiare le carte in tavola. Qualora non arrivasse il rinnovo del turco, i rossoneri si ritroverebbero con il numero 10 in uscita e con Brahim Diaz in prestito senza diritto di riscatto. A quel punto già a gennaio il Milan potrebbe tentare l’affondo decisivo su Dominik Szoboszlai.