Rinnovo Bennacer Milan: si cerca la stretta finale, le ultime

In casa Milan continuano a tenere banco il tema rinnovi. Tra questi c’è quello di Bennacer.

Come riporta il Corriere dello Sport, i dialoghi tra il club e l’entourage del giocatore per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 sarebbero ripartiti con forza. Il Milan vuole prolungare con l’algerino, con cui si era raggiunto un accordo di massima nella scorsa primavera, salvo poi un repentino cambio di idee degli agenti del centrocampista, che con il cambio societario in corso avevano alzato le proprie richieste. Ora i rossoneri spingono per l’accordo, sperando di raggiungere al più presto la stretta di mano per il rinnovo.