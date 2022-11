Rinnovo Bennacer, contatti in corso tra le parti: i dettagli

Il Milan è in contatto con gli agenti di Ismael Bennacer per arrivare al rinnovo del contratto del centrocampista algerino: le ultime

Come riferito da Tuttosport, il Milan continua a lavorare con l’entourage di Ismael Bennacer per arrivare al rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024.

I contatti sono tuttora in corso e durante la pausa per il Mondiale in Qatar dovrebbe esserci un importante incontro con il suo procuratore Sissoko.