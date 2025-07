MN24 Ricci a casa Milan: il centrocampista pronto a firmare il suo nuovo contratto

Condividi via email

Ricci è arrivato a casa Milan ed è pronto per firmare il suo nuovo contratto. Tutti i dettagli dell’affare

Il Milan ha finalmente messo le mani su Samuele Ricci, il talentuoso centrocampista che il club rossonero corteggiava dallo scorso dicembre. L’operazione si è conclusa per un costo totale di 24,5 milioni di euro, una cifra che testimonia la ferma volontà del Diavolo di assicurarsi le prestazioni del giocatore. La somma è ripartita in 23 milioni di euro di parte fissa e 1,5 milioni di euro in bonus, che andranno a sommarsi al Torino, il club da cui proviene il calciatore.

L’accordo raggiunto tra le due società prevede anche una clausola significativa: il Torino si è garantito il 10% sulla futura rivendita di Ricci. Questo dettaglio sottolinea il valore che il club granata attribuisce al potenziale di crescita del centrocampista e la fiducia nelle sue future performance.

Ricci, che ora si trova a Casa Milan per le ultime formalità, firmerà un contratto di quattro anni con i rossoneri. Un ulteriore elemento di flessibilità è rappresentato dall’opzione per un quinto anno a favore del club, una clausola che permette al Milan di blindare ulteriormente il giocatore qualora le sue prestazioni dovessero confermare le alte aspettative.

L’arrivo di Samuele Ricci rappresenta un rinforzo cruciale per il centrocampo del Diavolo. Il giocatore, classe 2001, è un mediano completo, capace di abbinare doti di interdizione a una buona visione di gioco e capacità di impostazione. Le sue qualità lo rendono un elemento ideale per la costruzione del nuovo Milan, che punta su giovani talenti italiani con un solido bagaglio di esperienza in Serie A. La sua presenza garantirà maggiore profondità e versatilità al reparto, sotto la guida del nuovo staff tecnico.