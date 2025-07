Calciomercato Milan, valutati 30 milioni di euro: ecco il possibile affare

Calciomercato Milan – Valutazione di 30 milioni di euro per i due attaccanti

Un’idea di calciomercato a dir poco sorprendente sta prendendo piede, accendendo l’immaginazione dei tifosi di Milan e Roma. Le due potenze del calcio italiano potrebbero essere protagoniste di uno scambio clamoroso che vedrebbe coinvolti i rispettivi centravanti: Santiago Gimenez per i rossoneri e Artem Dovbyk per i giallorossi. Una mossa che, se concretizzata, rivoluzionerebbe gli attacchi di entrambe le squadre.

L’ipotesi, che circola negli ambienti di mercato, suggerisce che entrambi i giocatori siano valutati intorno ai 30 milioni di euro, rendendo possibile uno scambio “alla pari” senza conguagli economici significativi. Questa parità di valutazione è il perno su cui si basa questa pazza, ma non impossibile, suggestione.

Santiago Gimenez, attaccante argentino classe 2001, è reduce da stagioni esaltanti con la maglia del Feyenoord, dove si è affermato come un prolifico goleador. Punta centrale moderna, è dotato di grande tecnica, rapidità e un notevole fiuto del gol. La sua capacità di attaccare la profondità e di finalizzare sia di destro che di sinistro lo rende un profilo estremamente appetibile per qualsiasi squadra ambiziosa. Il Milan, alla ricerca di un attaccante che possa garantire un alto numero di reti, vede in Gimenez il profilo ideale per guidare il suo reparto offensivo.

Dall’altra parte, Artem Dovbyk, centravanti ucraino classe 1997, ha impressionato tutti con le sue prestazioni in Liga spagnola, dove ha dimostrato di essere un attaccante potente, abile nel gioco aereo e capace di tenere palla e far salire la squadra. La sua fisicità e la sua determinazione lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi tecnico. La Roma, che punta a rafforzare la propria fase offensiva con un attaccante di peso e carisma, potrebbe vedere in Dovbyk il terminale perfetto per il proprio gioco.

Per il Diavolo, uno scambio con la Roma significherebbe assicurarsi un giovane talento con ampi margini di crescita e già con esperienza internazionale. Per la squadra della Capitale, invece, l’opportunità di acquisire un centravanti affidabile e collaudato nel calcio europeo. Entrambi i club potrebbero trarre beneficio da un’operazione del genere, rinfrescando i rispettivi attacchi con profili che potrebbero meglio adattarsi alle idee tattiche degli allenatori.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire se questa suggestione di mercato si trasformerà in una trattativa concreta, ma l’idea di vedere Gimenez a San Siro e Dovbyk all’Olimpico è già sufficiente a infiammare l’estate calcistica.