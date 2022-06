Ricavi Sponsor tecnici: grazie a Puma il Milan sorpassa l’Inter

Il portale Calcioefinanza.it ha riportato la classifica delle squadre italiane di calcio in base ai ricavi degli sponsor tecnici

Il portale Calcioefinanza.it ha riportato la classifica delle squadre italiane di calcio in base ai ricavi degli sponsor tecnici.

Dopo il rinnovo con Puma, che porterà nelle casse rossonere 30 milioni di euro all’anno, il Milan ha superato l’Inter (12,5 milioni) in questa speciale classifica. In Serie A, in vetta resta la Juventus con 51 milioni a stagione. Il nuovo accordo con Puma porterà quindi molti soldi in più al club di via Aldo Rossi, anche se si tratta comunque di cifre ben lontane da quelle degli altri top club europei (Real Madrid 120, Barcellona 105, Manchester United 87, PSG 80, Manchester City 75, Arsenal e Chelsea 60, Liverpool e Tottenham 35).