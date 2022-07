Retroscena Adli: quella volta che arrivarono i complimenti di Henry

Il Milan attreverso il proprio sito ufficiale ha pubblicato qualche curiosità su Adli. Tra queste quella volta che Herny

Il 6 novembre scorso, al termine di Bordeaux-PSG 2-3, Yacine ha incassato i complimenti di un certo Thierry Henry, presente come opinionista televisivo:

«Sei stato coraggioso in campo e tra un anno c’è il Mondiale, ci siamo capiti vero?». Puntuale la risposta di Adli, allora protagonista in campo con i girondini: «Sfida accettata» Yacine non ha ancora debuttato nella nazionale maggiore francese, ma il Milan potrebbe essere il suo trampolino di lancio.