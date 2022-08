Record Leao: il traguardo raggiunto dal portoghese a San Siro

Il Milan è in vantaggio all’intervallo a San Siro nel match contro il Bologna. Merito di Leao che con questo gol ha raggiunto un record

Da inizio 2022, nessun giocatore ha realizzato più gol in casa di Rafael Leão in Serie A (otto come Dusan Vlahovic) – tutte le reti del portoghese nel periodo sono infatti arrivati a San Siro