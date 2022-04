Rebic tirato a lucido a Milanello: titolare contro il Bologna. Il croato ha avuto la possibilità di lavorare durante la sosta

Ante Rebic è segnalato in buona condizione fisica e i giorni passati ad allenarsi a Milanello durante questa sosta per le Nazionali gli sono serviti per riprendere quello smalto che, per troppo tempo, gli è mancato in questa stagione.

Ecco perché il croato potrebbe partire titolare lunedì sera a San Siro, relegando almeno inizialmente Leao in panchina. Lo scrive Tuttosport.