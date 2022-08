Raspadori Milan, Carnevali: «Ha questo grande desiderio»

Raspadori Juve, Carnevali esce allo scoperto: «Ha questo grande desiderio per il suo futuro» ha detto a Mediaset

Il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali è intervenuto ai microfoni di Mediaset per fare il punto su Raspadori, attaccante vicino a vestire la maglia del Napoli. Le sue parole.

CARNEVALI – «Stiamo parlando col Napoli da un po’ di giorni, speriamo di arrivare alla conclusione, in un modo o nell’altro, nei primissimi giorni di questa settimana. Il giocatore noi lo terremmo volentieri, il suo desiderio è quello di giocare in un grande club e noi cercheremo di esaudirlo sempre che ci siano le condizioni congrue. Non è una trattativa facile ma c’è un tempo entro il quale dobbiamo chiuderla».