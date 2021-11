Raiola: «Situazione Donnaruma al Psg? Ecco come la penso»

Il noto procuratore Mino Raiola ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb delle sitazione di Donnarumma al Psg

«La situazione di Donnarumma al PSG non so se è diventata una problematica, penso che tutti sappiano come andrà a finire questa storia. E andrà a finire bene per Gianluigi. Ci vuole un po’ di pazienza, capisco che vive un momento mai vissuto prima, ma solo col dialogo si risolverà. Piano piano…»