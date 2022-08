Pulisic Milan: il futuro dell’esterno potrebbe essere in Serie A

In casa Chelsea tiene banco il futuro di Pulisic. L’esterno, accostato tra le varie anche al Milan, potrebbe giocare in Serie A

In casa Chelsea tiene banco il futuro di Pulisic. L’esterno, accostato tra le varie anche al Milan, potrebbe giocare in Serie A

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la Juve continua ad osservare con interesse il calciatore in forza al Chelsea che in questo avvio di stagione non è entrato ancora nelle preferenze di Tuchel. L’americano gradirebbe l’ipotesi