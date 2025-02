Pulisic ha un messaggio per i tifosi del Milan: «Continuiamo a farlo tutti insieme»

Pulisic smentendo le voci di un’ipotetica lite con Conceicao, ha anche mandato un messaggio a tutti i tifosi del Milan

Christian Pulisic, tramite i canali del Milan ha smentito il litigio con Conceicao ed ha mandato un messaggio ai tifosi rossoneri in vista dei prossimi impegni di Serie A. Queste le sue parole:

LE PAROLE PULISIC – «Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi».