Professismo femminile: il messaggio di Guagni sui social – FOTO

È da oggi ufficiale il professionismo del calcio femminile. Una giornata storica celebrata anche da Alia Guagni sui social

È da oggi ufficiale il professionismo del calcio femminile. Una giornata storica celebrata anche da Alia Guagni sui social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alia Guagni (@aliaguagni)

«Questa bambina qui nella foto mai avrebbe immaginato a quell’età di poter trasformare la sua passione nel suo futuro! Ma ha lottato ogni giorno contro tutto e contro tutti per poterlo fare, ha fatto sacrifici, ha pianto e sofferto quando c’era da farlo e riso per la gioia che questo sport ti da. Ha sognato in grande, forse più grande di quanto tutti si immaginassero e, insieme a tutti coloro che avevano sogni grandi quanto i suoi, è riuscita nella sua missione: Dare un futuro alle bambine che oggi si avvicinano a questa bellissima realtà! Molti possono chiamarlo semplicemente professionismo , ma è molto di più, è conquista , per le calciatrici e per tutte le donne italiane!»