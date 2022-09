Domani sera il Milan affronterà la Sampdoria nell’anticipo della giornata 6 di Serie A 2022-23. Le possibili scelte di formazione di Giampaolo

Domani sera il Milan affronterà la Sampdoria nell’anticipo della giornata 6 di Serie A 2022-23. Le possibili scelte di formazione di Giampaolo:

come riportato da Calciomercato.com attualmente, i dubbi del mister sono sostanzialmente due, entrambi a centrocampo. Giampaolo soppesa la scelta tra Villar, più tecnico, e Vieira, più fisico, per quanto riguarda il ruolo di play. Altro ballottaggio, il ruolo di esterno destro nei cinque di centrocampo. Leris non convince, e Gabbiadini sta sempre meglio: il numero 23 blucerchiato potrebbe anche essere impiegato lì. A sinistra invece dovrebbe rientrare Djuricic, con Sabiri mezz’ala. Occhio alle condizioni di Murillo: i centrali saranno Colley e Ferrari, ma se il colombiano dovesse alzare bandiera bianca, alla Samp ‘mancherebbe’ una riserva nel reparto.