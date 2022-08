Il Milan domenica sera affronterà l’Atalanta per la seconda giornata di campionato. Due assenze per Gasperini

Come riportato da Calciomercato.com Koopmeiners è infatti in dubbio per un problema fisico, mentre Ruslan Malinovskyi quasi sicuramente non sarà della partita per vicende di mercato.