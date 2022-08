Pobega su Pioli: «Grazie a lui posso migliorare ancora»

Tommaso Pobega esprime così i suoi pensieri dopo aver rinnovato il contratto con il Milan fino al 2027. Le sue dichiarazioni a MilanTV.

PIOLI – «Prima di andare in prestito l’anno scorso ne parlai con lui. Mi ha detto che era la scelta giusta, andavo in un ambiente in cui sarei potuto crescere. Ci teneva a dirmi di lavorare per tornare. Se lo ascolto e seguo le sue indicazioni posso migliorare ancora, ha dimostrato che è un ottimo allenatore. Avrò solo da imparare.»