Pistocchi punge i tifosi del Milan: «Non apprezzano più il gioco di Pioli ma…». Il suo commento su Twitter

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Pistocchi ha commentato così la situazione in casa Milan. Le sue parole.

PISTOCCHI – «Noto con sorpresa che gran parte della tifoseria rossonera non apprezza più la proposta di calcio di Pioli. Che a me, personalmente, non ha mai entusiasmato. Ma quando con il Milan ha vinto lo scudetto era #onfire, prima del derby era a punteggio pieno, e la squadra aveva dato segnali di gioco importanti. Anche se con l’Inter ha perso 5 derby in un anno, potrebbe ancora vincere lo scudetto, e tornare #onfire . O no?»