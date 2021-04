Piovani, ct Sassuolo: «Champions? Noi ci crediamo, vi dico perché»

Giampiero Piovani ha rilasciato una lunga dichiarazione. Tra le altre cose ha parlato anche di Milan e la corsa al secondo posto

Giampiero Piovani, tecnico del Sassuolo femminile, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport. Tanti i temi trattati, su tutti la corsa con il Milan al secondo posto valevole la qualificazione alla prossima Champions League, ecco le sue parole:

«Ci credo eccome al secondo posto. Dipende molto da noi. Le rossonere hanno margine di errore, noi no. Finché c’è vita, c’è speranza e in questo caso è davvero così. Se ci riusciremo, avremo fatto qualcosa di straordinario, idem se non ci riusciremo. Abbiamo scalato una montagna importante. Questo gruppo era considerato da metà classifica e nonostante un lungo elenco di infortuni, le ragazze sono riuscite ad andare oltre ogni aspettativa».