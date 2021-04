Milan femminile: aprile mese decisivo, ecco il motivo

Milan femminile: il mese di aprile sarà decisivo sotto tutti i punti di vista. I prossimi due impegni della squadra rossonera…

Il Milan femminile, dopo aver battuto l’Inter 1-4 nel derby si appresta ad affrontare un mese di aprile decisivo.

Tra due settimane la squadra rossonera se la vedrà al Centro Sportivo Vismara contro il Napoli. Nello stesso momento il Sassuolo sfiderà la Juventus capolista. In caso di vittoria milanista e conseguente sconfitta della formazione neroverde, Giacinti e compagne si troverebbero in vantaggio di otto lunghezze: certamente un grande vantaggio a quattro gare dal termine del campionato.

Sette giorni più tardi, il club rossonero darà battaglia per la quarta volta in questa annata all’Inter di Attilio Sorbi. Basterebbe un 1-0 per qualificarsi alla finale di Coppa Italia.