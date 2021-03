Inter-Milan femminile 1-4: poker straordinario di Giacinti!

Inter-Milan femminile: segui la cronaca testuale del match di questa mattina al Centro Sportivo Suning su MN24 – LIVE

Il Milan femminile sfida l’Inter nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Le rossonere vogliono vincere per consolidare il secondo posto in ottica Champions League e di conseguenza tenere a distanza il Sassuolo di Giampiero Piovani, ieri vittorioso a San Gimignano, 1-5 contro la Florentia.

Inter-Milan femminile, LIVE

Finisce qui! Il Milan femminile travolge in rimonta l’Inter, vendicando il derby di Coppa Italia e rispondendo al Sassuolo. Le rossonere tornano a cinque lunghezze dalle neroverdi. Tre punti importantissimi a cinque giornate dal termine. Giacinti galattica, super Dowie e Hasegawa!

90′ – 3 minuti di recupero

89′ – Merlo supera Grimshaw in velocità e mette in mezzo ma Korenciova capisce tutto e la fa sua

87′ – Tucceri scodella dalla bandierina per la testa di Vitale, ma il pallone viene salvato sulla linea da Debever che spazza via

83′ – Gioco che si affievolisce a poco a poco. La vittoria rossonera a poco meno di 10 minuti dal termine non è più in discussione

78′ – Milan che attacca ancora con Giacinti, che serve Dowie, sui 20 metri, ma è brava Debever ad intercettare il passaggio

74′ – Inter vicina al 4-2 con Marinelli che calcia dal limite ma il pallone viene intercettato da Korenciova!

73′ – Traversa dell’Inter con Debever!

70′ – Primo vero tiro dell’Inter in questa ripresa: Mauro dai 20 metri ci prova ma il pallone termina sul fondo

65′ – GOOOOAAL DEL MILAN!!! POKER DI VALENTINA GIACINTI! Assist di Hasegawa! 1-4!

62′ – Milan perfetto in fase di interdizione! Le nerazzurre totalmente un’ombra in questa ripresa

58′ – Altra buona azione delle rossonere: Bergamaschi prolunga per Dowie che rientra con il sinistro e calcia, pallone di poco alto

56′ – Che azione delle rossonere! Dowie scambia con doppio triangolo con Jane, pallone che arriva a Giacinti che non riesce a ripetere quanto fatto nel primo tempo

54′ – Assedio Milan! Le nerazzurre non riescono ad uscire dai propri 30 metri

53′ – Boquete si libera della marcatura e calcia di sinistro, pallone di un nulla sul fondo

52′ – Sugli scudi la giapponese che impegna ancora Marchitelli, angolo Milan

51′ – Calcia la stessa Hasegawa, tiro sbilenco, rimessa dal fondo per l’Inter

50′ – Che azione del Milan: Hasegawa viene fermata da Rincon. Punizione per il Milan da buona posizione

48′ – Miracolo di Marchitelli! Grande illuminazione di Jane per Dowie che davanti al portiere calcia ma l’estremo difensore nerazzuro compie una grande parata!

46′ – Iniziata la ripresa!

Finisce il primo tempo!

42′ – Rincon su punizione calcia dal limite, palla di poco sul fondo!

39′ – GOOOOOOAALLL!! CHE GOOOOOALL DEL MILAN!! Tripletta di Giacinti!! Dowie recupera un pallone, supera tutta la difesa nerazzurra, si allarga, va sul fondo e mette in mezzo per Giacinti che come un falco anticipa Debever e calcia sotto la traversa! 1-3!

36′ – Inter allo sbando

33′ – GOOOAL DEL MILAN! GIACINTI TRASFORMA! Spiazza Marchitelli e 1-2!

31′ – Calcio di rigore per il Milan! Fallo di Marchitelli su Dowie

28′ – Prime indicazioni tattiche di Maurizio Ganz pera propria squadra.

26′ – Assedio Milan: l’Inter si chiude e prova a ripartire.

24′ – Squadre lunghe, bella partita.

21′ – Altra grande azione del Milan: Tucceri scodella in mezzo per Bergamaschi che calcia ma non riesce ad inquadrare la porta. Le rossonere chiedono un calcio d’angolo ma Fiero (giudice di gara) da rimessa dal fondo per l’Inter

19′ – Marinelli fa tutto bene e calcia dal limite, ma Korenciova è brava a toccare il tanto che basta per togliere il pallone a Tarenzi. Pericolo!

16′ – GOOOOOOOOAAAALLL DEL MILAN!!! Jane calcia dal limite, Marchitelli respinge, arriva Giacinti che tutta sola di testa appoggia in rete! 1-1!

15′ – Marinelli prova con il sinistro, para Korenciova. Milan in sofferenza

12′ – Gol dell’Inter: gran sinistro di Moller dalla distanza, Korenciova sospesa e 1-0.

8′ – Pasticcio Agard, Fusetti, la palla giunge a Rincon che calcia ma Korenciova è prodigiosa e neutralizza il tiro, poi la difesa spazza via

7′ – Calcia dalla distanza Pandini, para Korenciova

4′ – Milan subito propositivo. Le nerazzurre attendono in difesa

1′ – Inziata la gara!

Inter-Milan femminile, 1-4 tabellino

RETE: 12′ Moller, 16′-33′-39′-65′ Giacinti

Inter women (4-3-3): Marchitelli; Merlo, Debever, Alborghetti, Brustia; Pandini, Simonetti, Rincón; Marinelli, Møller, Tarenzi. A disposizione: Aprile, Baresi, Catelli, Auvinen, Pavan, Gallazzi, Pastrenge, Mauro, Vergani.

Allenatore: Attilio Sorbi

Milan femminile (3-5-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Hasegawa (90′ Conc), Jane (81′ Grimshaw), Boquete (90′ Morleo), Tucceri (81′ Kulis); Giacinti (81′ Tamborini), Dowie A disposizione: Piazza, Grimshaw, Kulis, Conc, Morleo, Nano, Tamborini, Coda, Mauri.

Allenatore: Maurizio Ganz

Arbitro: Fiero

AMMONITA: Giacinti, Rincon

Inter-Milan femminile, la migliore giocatrice del match: Giacinti

Un poker nel derby basta e avanza per definirla MVP di questo primo pomeriggio