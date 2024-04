Zaniolo Milan: la volontà del giocatore è chiara, le condizioni per il ritorno in Italia

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Zaniolo. La volontà del giocatore è chiara, le condizioni per il colpo

Zaniolo è uno dei nomi accostati al calciomercato Milan. L’ex Roma spera di avere anche la vetrina dell’Europeo, dove potrebbe essere convocato come successo anche in occasione della tournée negli Stati Uniti di marzo.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina, che lo ha seguito la scorsa estate, lo vuole ancora, ma pure il Napoli è molto interessato perché il neo ds Manna lo stima. E poi c’è la Juventus che magari non lo considera la prima opzione, ma che da tempo lo apprezza. Zaniolo può partire in prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma bisogna far quadrare le cifre dell’operazione. Di certo l’ex giallorosso farà il possibile per aiutare il club di Serie A che punterà su di lui: ha tanta voglia di tornare in Italia