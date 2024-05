Panchina Milan, il casting si riduce ancora: restano un preferito e quattro valide alternative. Il punto sulla questione allenatore

In casa Milan continua a tenere banco la questione relativa al nuovo allenatore. Sfumata in maniera ormai definitiva l’ipotesi Lopetegui, per il club rossonero restano in corsa questi cinque nomi.

Il preferito resta Thiago Motta, ma su di lui c’è fortissima la Juventus. Ecco perchè restano in corsa due validissime alternative come Conceicao del Porto e Fonseca del Lille, mentre sullo sfondo ci sono le piste che portano a Van Bommel e Amorim.Lo riporta Tuttosport.