Torino Milan, mossa a sorpresa di Pioli: ha escluso questo big dai titolari per stasera . Le ultimissime novità

Questa sera il Milan scenderà in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino per la sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A.

Stefano Pioli ha optato per alcuni cambi anche per quanto riguarda il reparto d’attacco, lì dove non si vedrà dal primo minuto Rafael Leao. Il portoghese, infatti, lascerà il suo posto a Noah Okafor.