Diogo Leite Milan, Furlani insiste! TUTTI i dettagli e la VALUTAZIONE del difensore portoghese finito nel mirino del club rossonero

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan continua a muoversi sul mercato in vista della nuova stagione di Serie A e ha messo nel mirino Diogo Leite.

Il centrale mancino portoghese ha attirato l’attenzione di diversi club in Italia e in Europa. Nell’ultima stagione vissuta con la maglia dell’Union Berlino, il ragazzo ha collezionato quaranta presenze in tutte le competizioni e per prenderlo potrebbe anche bastare un’offerta da 15 milioni di euro.