Fusetti: «Desideravo finire la mia carriera al Milan, felice per l’opportunità che mi è stata data». Le sue parole

(dall’inviato Daniele Grassini) – La giocatrice del Milan Femminile Laura Fusetti si è ritirata dal calcio giocato. Di seguito le sue parole in occasione di Milan Sampdoria Femminile.

FUSETTI – «Grazie per essere qua, in questo giorno per me difficile ma importante. Volevo finire la mia carriera calcistica qua al Milan, ho iniziato qui e sono felicissima dell’opportunità che la società mi ha dato e di continuare a lavorare nel club. Ringrazio tutti quelli che sono qua oggi, spero di concludere la giornata nei migliori dei modi perchè vorrei ricordare oggi come un momento bello come tutti gli altri che ho passato qui»