Fonseca Milan, dalla Francia assicurano: sta aspettando i rossoneri! Tutti gli AGGIORNAMENTI sul suo futuro

Direttamente dalla Francia arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Fonseca, allenatore in scadenza di contratto con il Lille al termine della stagione e monitorato con grande attenzione anche dal Milan.

Secondo La Provence il Marsiglia continua ad insistere per il tecnico portoghese, che però sta prendendo tempo per riflettere sulla proposta e per aspettare anche eventuali mosse da parte del club rossonero. Il suo futuro è ancora tutto da decifrare.