Thiago Motta Milan, Orsolini: «Mi auguro possa succedere questo per il suo futuro». Le sue dichiarazioni a Sky

Riccardo Orsolini, presente all’autodromo di Imola per assistere alle qualifiche di Formula 1, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole sul futuro di Thiago Motta, allenatore monitorato con attenzione anche dal Milan.

ORSOLINI – «Io sono ignorante in materia sulla Formula 1. Speriamo di vedere un bello spettacolo. Thiago Motta? Sono valutazioni che non spetta a noi fare. Mi dispiacerebbe se andasse via perché è chiaro che tutti ci auguriamo possa rimanere. Siamo solamente umili giocatori che vogliono cercare di proseguire questo percorso