Milan Genoa, sei rossoneri out per la sfida di oggi: la LISTA completa e i rispettivi motivi. Tutti i dettagli

Il Milan scenderà in campo oggi alle ore 18 contro il Genoa nella sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Sono sei gli indisponibili per il match odierno.

Come ricordato da Tuttosport, mancheranno Kjaer, Jovic, Loftus-Cheek e Maignan per problemi fisici, mentre saranno assenti per squalifica Calabria e Musah.