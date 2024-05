Jovic o Giroud titolare in Torino Milan? Ecco chi giocherà al centro dell’attacco: la SCELTA per la sfida di stasera

Questa sera il Milan scenderà in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino per la sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A.

Stefano Pioli ha scelto l’attaccante che inizierà dal primo minuto: sarà Luka Jovic a partire titolare affiancato da Pulisic e Okafor. Solo panchina per Giroud, che potrebbe entrare a gara in corso.