Torino Milan, Pioli conferma tre rossoneri: partiranno ancora dal primo minuto

Torino Milan, Pioli ha deciso di confermare tre rossoneri: partiranno ancora dal primo minuto anche questa sera

Questa sera il Milan scenderà in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino per la sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A.

Stefano Pioli ha deciso di confermare in toto il centrocampo per la partita di questa sera contro i granata: a partire dal primo minuto saranno ancora una volta Yunus Musah, Ismael Bennacer e Tijani Reijnders.