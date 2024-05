Conceicao Milan sempre più vicini, dal Portogallo assicurano: accordo a un passo! Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla panchina

Direttamente dal Portogallo arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda la panchina del Milan. A giugno le strade tra i rossoneri e Pioli si separeranno e uno dei nomi in pole per sostituirlo è certamente quello di Conceicao.

Secondo quanto riportato dal giornalista Pedro Almeida, il Milan e l’allenatore portoghese attualmente in forza al Porto starebbero per trovare un’intesa su progetto e contratto.