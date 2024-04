Calciomercato Milan: dalla Spagna può arrivare l’erede di Calabria in caso di addio del capitano ai rossoneri

Il calciomercato Milan si prepara ad una rivoluzione. Tra i possibili addii anche quello di Calabria, il sostituto può arrivare dalla Spagna

Finita la stagione il calciomercato Milan potrebbe subire tanti cambiamenti sia in entrata che in uscita. In tal senso Davide Calabria e Alessandro Florenzi potrebbero salutare i rossoneri.

Per sostituirlo i rossoneri, come riportato da Record, potrebbero puntare sul terzino destro dell’Almeria, Marc Pubill, valutato circa 20 milioni di euro. La concorrenza non manca.