Mastantuono Milan: Furlani osserva il giovane talento, la NOVITA’ sulla clausola

Mastantuono Milan: Furlani osserva in Argentina, nel mirino il talento 17enne. Tutti i DETTAGLI e la novità sulla clausola

Il calciomercato Milan osserva in Argentina nuovi talenti: tra questi c’è Mastantuono, calciatore del River Plate che sta già battendo tutti i record.

Come riportato da Olè il Milan ha mandato degli osservatori in Argentina per osservarlo da vicino. Il giocatore ha prolungato il rinnovo con il River Plate fino al 2026, ritoccando anche la clausola rescissoria. All’inizio era stata fissata a 30 milioni mentre ora è salita a 45 e potrebbe arrivare fino a 50 milioni di euro.