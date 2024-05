David Milan, si complica la corsa al canadese del Lille: ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il suo futuro

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Jonathan David, attaccante di proprietà del Lille con cui ha un contratto in scadenza nel 2025 e che piace molto al Milan.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, l’Aston Villa sarebbe fortemente interessato al centravanti canadese in vista della prossima estate. Un ostacolo in più, dunque, per il Diavolo.