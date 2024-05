Calciomercato Milan, Ibrahimovic stila la lista della spesa: LORO tre arriveranno sicuramente a Milanello

Calciomercato Milan, Ibrahimovic stila la lista della spesa: questi tre calciatori arriveranno sicuramente a Milanello

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan, con Zlatan Ibrahimovic in testa, ha stilato la lista della spesa per la prossima estate con delle priorità molto chiare.

Servirà un rinforzo per reparto come minimo: a Milanello arriveranno sicuramente dunque un difensore centrale, possibilmente di piede mancino, un centrocampista con caratteristiche difensive e un nuovo centravanti che possa raccogliere l’eredità di Giroud.