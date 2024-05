Valon Behrami ha parlato a DAZN nel pre-partita di Torino Milan: tutte le dichiarazioni prima del match

PAROLE – «Giroud stato un punto di riferimento per quello che è stato per il dopo, per il comportamento, per la disciplina. Avere un campione così lascia una traccia dentro la società».