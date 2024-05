Nuovo allenatore Milan, Di Marzio SVELA: «A Pioli verrà comunicata la decisione tra lunedì e martedì. Fonseca in pole, ma occhio a questi DUE NOMI»

Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky prima della partita Torino Milan di Serie A 2023/24. Le sue dichiarazioni

PIOLI NAPOLI– «Nelle ultime ore la sua candidatura ha risalito la china, affiancando Conte».

NUOVO ALLENATORE MILAN – «Tra lunedì e martedì comunicherà a Pioli la decisione, che lo stesso Pioli ha capito e in modo che possa ricevere il riconoscimento che merita in casa. Il più avanti per sostituirlo è Fonseca, con il quale ci sono stati contatti positivi. Conceicao è stato depennato dalla lista da giorni. Fonseca continua a rinviare la proposta del Marsiglia perché è più diretto verso il Milan. Possono poi aprirsi scenari imprevisti dalle panchine internazionali. Oggi De Zerbi ha risolto il contratto col Brighton, Tuchel ha detto che era l’ultima conferenza col Bayern. Xavi non sappiamo ancora… Dipende quanto il Milan sia convinto che Fonseca sia l’allenatore giusto o no».