Maignan Milan, fissato il prezzo! Può partite se arriva QUESTA cifra. I dettagli

Maignan-Milan, fissato il prezzo per l’eventuale partenza del portiere francese: servono 60 milioni di euro per il via libera

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan continua le trattative per il rinnovo di Mike Maignan, portiere in scadenza di contratto a giugno del 2026, ma ha fissato anche il prezzo per l’eventuale cessione in estate.

Per convincere Ibrahimovic e Furlani a concedere il definitivo via libera servirà un’offerta di almeno 60 milioni di euro, cifra che permetterebbe al club rossonero di realizzare una cospicua plusvalenza a bilancio.