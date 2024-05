Calciomercato Milan, SPUNTA una pista a sorpresa per il centrocampo: ARRIVA dalla Serie A

Calciomercato Milan, spunta una pista a sorpresa per il centrocampo della prossima stagione: occhi su Frendrup

Come riportato da Daniele Longo, è spuntato un nome a sorpresa per il calciomercato Milan della prossima estate e in particolare per il centrocampo rossonero.

Il Diavolo avrebbe infatti messo gli occhi su Frendrup, centrocampista del Genoa affermatosi come uno dei migliori interpreti dell’attuale campionato di Serie A. La scelta definitiva avverrà anche in base alla scelta del nuovo allenatore, prevista per le prossime settimane.