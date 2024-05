Frendrup Milan, NUOVA candidatura a centrocampo! Rossoneri stregati: per l’affondo serve QUEL via libera

Frendrup-Milan, nuova candidatura per il centrocampo rossonero della prossima stagione: serve l’ok del nuovo allenatore

Come riferito da calciomercato.com, è spuntata una nuova importante candidatura per il calciomercato Milan della prossima estate per quanto riguarda il reparto di centrocampo.

I rossoneri, con alcuni osservatori, stanno seguendo molto da vicino Frendrup del Genoa sul quale è forte anche l’interesse della Juve e che ha da poco rinnovato il contratto fino al 2028. I rossoneri lo vedono più come mezzala che come mediano: servirà l’ok del nuovo allenatore per l’affondo.