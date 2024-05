Mercato Milan, De Laurentiis gela Furlani! Accelerata per il centrocampista, TUTTI i dettagli

Mercato Milan, De Laurentiis gela Furlani! Accelera per Luis Alberto: lo spagnolo può sostituire Piotr Zielinski

Come riferito da TMW, Luis Alberto, centrocampista spagnolo in uscita dalla Lazio, si allontana dal calciomercato Milan della prossima estate.

Il Napoli infatti sarebbe piombato con forza sull’ex Liverpool avendolo individuato come sostituto ideale di Piotr Zielinski, destinato all’Inter a parametro zero a fine stagione. Difficile ipotizzare in questo caso un colpo di coda del Diavolo, orientato su profili differenti rispetto a quello del classe ’92.