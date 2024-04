Pioli a Sky: «Dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi. C’è una cosa importante da fare stasera»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky prima della partita contro la Roma di Europa League 2023/24. Le dichiarazioni

Stefano Pioli a Sky prima di Milan Roma.

TANTI SORRISI ALLA VIGILIA – «È sempre stato il modo di prepararci. Ci prepariamo con concentrazione ma anche con serenità per rendere al meglio».

ESPERIENZA IN CHAMPIONS LO SCORSO ANNO – «Tutte le esperienze, soprattutto in Europa. Qualche anno fa eravamo debuttanti, ora abbiamo messo delle solide esperienze. Sappiamo come vivere i pre-partita del genere e come interpretarle: dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi».

ATTESA – «Ce la stanno facendo sentire anche i tifosi. Quello che ci darà lo stadio lo porteremo in campo. Sono solo i primi 90′ di una sfida lunga».

MILAN PIU’ OFFENSIVO – «Il calcio è fatto di situazioni e di momenti. Con la palla cercheremo di mettere in difficoltà gli avversari ma ci vorrà continuità, lucidità. La cosa più importante è avere la bravura nel superare i momenti difficili che arriveranno sicuramente».