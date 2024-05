Van Bommel Milan, l’olandese ha uno sponsor d’eccezione! TUTTI gli aggiornamenti

Van Bommel-Milan, l’olandese ha in Zlatan Ibrahimovic uno sponsor d’eccezione: tutti gli aggiornamenti sul tecnico

Come riferito da TMW, una pista da non escludere per la panchina del Milan della prossima stagione è quella che porta a Mark Van Bommel, attuale tecnico dell’Anversa, squadra con la quale ha vinto il campionato nella scorsa stagione.

L’ex centrocampista rossonera può vantare su uno sponsor d’eccezione: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese starebbe premendo molto in dirigenza per far approdare il tecnico a Milanello. Decisione definitiva solo al termine del campionato.