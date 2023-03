Pioli sul Napoli: «È forte, ma giocheremo per passare il turno»

Stefano Pioli parla così del Napoli, prossimo avversario del Milan ai quarti di finale di Champions League

Le dichiarazioni del tecnico rossonero in conferenza stampa.

«Affascinante e stimolante perchè è un quarto di Champions League, il Napoli è forte ma giocheremo per passare il turno. Non credo che sentirò Spalletti ma con lui ho un grande rapporto. Per me è un grande allenatore, ci incontreremo in campionato ma c’è una grande differenza con la Champions. Per ora pensiamo a domani»