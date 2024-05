Rinnovo Maignan, SCENARIO ribaltato: cambia tutto, il portiere ha espresso questo desiderio al club

Rinnovo Maignan, il portiere francese ha le idee chiare per il futuro e ha espresso al club rossonero l’intenzione di restare

Come riferito da Radio Rossonera, è arrivata un’importante svolta nel calciomercato Milan per quanto riguarda il rinnovo di Mike Maignan, portiere in scadenza a giugno del 2026.

Nonostante le tanti voci controverse, Maignan, in un recente colloquio con la società, avrebbe confermato la netta intenzione di restare in rossonero e di prolungare il contratto. Il francese si trova benissimo a Milano e non considera per nulla concluso il suo ciclo in rossonero. L’accordo fino al 2028 potrebbe essere trovato sulla base di 6.5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.