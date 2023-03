Pioli sul modulo: «Non dipende dal sistema, conta giocare bene»

Stefano Pioli parla così del sistema di gioco del suo Milan nella conferenza stampa della vigilia del match con l’Udinese

MODULO – «Non stiamo giocando con un difensore in più, dipende dalle caratteristiche degli avversari. I ruoli son gli stessi. Abbiamo solo cambiato una pedina in fase difensiva. Noi dobbiamo subire meno di quello che riusciamo a costruire. Torneremo a difendere a 4, faremo la difesa a 3. Ma non dipende dai sistemi, conta giocare bene. Per farlo bisogna essere lucidi e fare le scelte giuste. Stiamo crescendo».