Pioli: «Ibra si trova molto bene qui, per il mercato la società…»

Intervistato a fine partita ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha commentato la prestazione dei rossoneri: «Siamo squadra, lo siamo diventati per diversi fattori e vari motivi. Ora sentiamo la fiducia che i risultati positivi contro squadre forti ci hanno dato. Ibra è stato determinante per la nostra crescita e ha dimostrato di essere un giocatore importante. Mi ha detto che è contento e che si trova bene, ma lo dimostra con il lavoro che svolge ogni giorno».

Su Rebic: «La lite con Ramirez è stata determinante, ma sapevo che era diffidato e che non ci sarà per le ultime volte e volevo dare minutaggio a Leao».

Sulla qualificazione in Europa League: «Se non dovessimo fare i preliminari sarebbe un vantaggio. Da domenica concederà tre settimane di riposo ai ragazzi, ci garantirebbe di cominciare la stagione con una tempistica per la nuova stagione. Ho tanti ragazzi giovani e con la mentalità giusta, non sono preoccupato. La società sta puntando sulla continuità, con qualche miglioria si può lavorare al calciomercato, ma non occorrono tanti acquisti».