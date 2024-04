Pioli sul derby: «Loro vinceranno lo scudetto ma noi abbiamo QUESTO progetto in testa»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato anche del derby in programma lunedì 22 aprile contro l’Inter: le dichiarazioni

Durante l’intervista a DAZN dopo la gara tra Sassuolo e Milan, Stefano Pioli ha parlato così del derby:

SCUDETTO INTER NEL DERBY – «L’Inter vincerà lo Scudetto e noi faremo di tutto per vincere il derby, per dare una soddisfazione ai nostri tifosi e mantenere il secondo posto in classifica. L’obiettivo è fare tutto per vincere le prossime due partite. È arrivato un momento importante della stagione e cercheremo di dare il massimo».

LE PAROLE DI PIOLI A DAZN DOPO SASSUOLO-MILAN