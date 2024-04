Pioli a Dazn: «Il mio futuro si deciderà a fine campionato. Se giochiamo come sappiamo possiamo battere la Roma»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la partita contro il Sassuolo di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

ASPETTI NEGATIVI – «Le due disattenzioni, anzi le tre, dove abbiamo subito gol. Non è vero che non siamo stati coraggiosi con la palla. L’avversario ha poi chiuso gli spazi, abbiamo provato a giocare profondo. Abbiamo fatto 3 gol, abbiamo creato più occasioni pericolose, se avessimo fatto 5/6 gol non ci sarebbe stato nulla da dire. Mi tengo lo spirito della squadra, sapendo che non siamo riusciti ad allungare sulla Juventus che è il nostro obiettivo. Ora ci aspetta una partita importante per la qualificazione, poi abbiamo l’Inter, la Juventus. Queste partite richiedono concentrazione».

LEAO – «Deve imparare a gestire queste pressioni e queste aspettative. Ha un talento superiore agli altri, nel nostro ambiente spesso sono esagerate le critiche. Deve sapere che sarà così per tutta la sua carriera. Giovedì dovremo mettere in campo la miglior prestazione possibile: se giochiamo come sappiamo abbiamo le possibilità per battere la Roma».

PREPARARE DIVERSAMENTE LE PARTITE – «È la mia priorità. La squadra ha talento, qualità, e deve avere idee chiare su cosa fare con e senza palla. È arrivato il momento decisivo del campionato. Oggi non parlerei di atteggiamento ma di errori e disattenzioni. Non avevamo la testa da un’altra parte. In termini di posizioni offensive e difensive cerchiamo sempre di ottenerle per avere dei vantaggi. La Roma a Milano ha giocato un’ottima partita, al massimo del loro livello. Noi abbiamo giocato sotto il nostro livello, dovremo mettere più attenzione dell’andata».

FUTURO SI DECIDE NELLE PROSSIME DUE PARTITE – «Per me non cambia niente. Per mentalità e professionalità la prossima è sempre la più importante. Il mio futuro si deciderà a fine campionato, come è sempre stato».

SCUDETTO INTER NEL DERBY – «L’Inter vincerà lo Scudetto e noi faremo di tutto per vincere il derby, per dare una soddisfazione ai nostri tifosi e mantenere il secondo posto in classifica. L’obiettivo è fare tutto per vincere le prossime due partite. È arrivato un momento importante della stagione e cercheremo di dare il massimo».

FUTURO – «Il nostro futuro dipenderà dalle nostre prestazioni. Abbiamo le qualità di giocare ad un certo livello. Il nostro è sempre stato un rapporto basato sulla fiducia reciproca, sul lavoro, e continuerà a essere così».

SASSUOLO EVOCA RICORDI – «Oggi c’era solo il caldo uguale all’altra volta… Il caldo di oggi così inaspettato, abbiamo giocato giovedì. Ma stiamo bene. Ho giocatori come Rafa, Theo, che più giocano e più stanno bene. Kjaer ha avuto qualcosina al flessore invece. Da domenica a giovedì abbiamo tanto per recuperare».